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Филатов и Корбан поспорили на $5 тысяч

Четверг, 1 июня 2017, 15:38

Городской голова Днипра Борис Филатов и бизнесмен Геннадий Корбан заключили пари, что мэр проведет один месяц без социальных сетей.

Об этом сам Корбан пишет в четверг в Facebook.

"В общем так Борис Филатов задолбал со своим Фейсбуком и ушёл из него. Сдал мне пароль от сети и гаджет - от греха подальше. Теперь он пользуется кнопочным телефоном Nokia911. Не лайкает, не комментирует, не признается в любви всенародной. Филатов работает. Не мешайте", – отмечает Корбан.

По его словам, если Филатов продержится месяц без социальных сетей, он выиграет 5 тысяч долларов.

"Это пари. Сорвётся - затроллим его нещадно", – отмечает бизнесмен.

Последнее сообщение на странице мэра Днипра датировано 31 мая 22.31. В нем, в частности Филатов отмечает, что "устал от критики".

 

Как известно, мэр Днипра является активным пользователем сети Facebook, и не сдерживает себя в выражениях.

28 мая стало известно, что Филатов назначил главой муниципальной полиции бывшего сотрудника "Беркута".

"Я беру на работу в горисполком командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана – Андрея Ткаченко. Теперь он, а не правосек и доброволец Кирилл Харахулах, будет командовать муниципалами. Мы живём в сложное время. Которое требует профессионалов", – написал Филатов тогда в Fаcebook.

Мэр Днипра подчеркнул, что не намерен оправдываться за свое решение.

Согласно исследованию Комитета избирателей Украины, 70% сообщений на своих страницах Facebook министры делают в рабочее время, и далеко не все они касаются работы.

Украинская правда

Темы: соцсети
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