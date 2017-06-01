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ОБСЕ: За неделю нам 34 раза закрывали дорогу в зоне АТО

Четверг, 1 июня 2017, 16:21

В течение недели патрулям миссии ОБСЕ на Донбассе 34 раза ограничивали свободу передвижения.

Об этом на брифинге 1 июня заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе мы зафиксировали 34 случая, когда свобода передвижения наших патрулей была ограничена. 20 из этих случаев произошло непосредственно на участках разведения, или вблизи них. Даже, несмотря на то, что стороны в явной форме пообещали изъять мины и невзорвавшиеся боеприпасы, они не выполнили этого на этих участках", - сказал Хуг.

"Остальные 14 случаев за пределами участков разведения произошли в районах неподконтрольных правительству", - добавил Хуг.

Как известно, он также сообщил, что за неделю в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых действий пострадали 9 мирных жителей.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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