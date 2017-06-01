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Из-за столкновений во Львовском облсовете возбуждено пять дел

Четверг, 1 июня 2017, 16:54

Пять уголовных производств открыто по факту столкновений во Львовском облсовете.

Об этом сообщает Укринформ.

"Уголовные производство открыто по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка), ст. 296 (хулиганство), ст. 341 (Захват государственных или общественных зданий), 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ", – рассказал прокурор Львовщины Юрий Квяткивский.

Отмечается, что правоохранителями были допрошены 65 человек и назначены 14 судебных экспертиз.

Как сообщалось ранее, из-за штурма националистами Львовского облсовета 30 мая пострадали 15 человек.

Темы: Львов
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