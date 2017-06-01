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У Левочкина отреагировали на заявления РП и вспомнили "вояжи Ляшко с бойфрендами"

Четверг, 1 июня 2017, 16:58

В пресс-службе народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина заявили, что все обвинения нардепа со стороны представителей "Радикальной партии" безосновательны.

Об этом говорится в комментарии, предоставленном "Украинской правде".

"Заявления направленные в силовые ведомства представителями РПЛ в отношении  С.Левочкина не имеют под собой никаких правдивых оснований", - говорится в заявлении.

У Левочкина считают, что "причина их появления - рефлекс на критику, звучавшую адрес РПЛ от общества и СМИ".

"В частности о коррупции при закупке пожарных машин, увеселительных заграничных вояжах Ляшко с его бойфрендами, вымогательстве и взяточничестве Мосийчука, показанных прямо в зале Верховной Рады, незаконном стремительном обогащении верхушки РПЛ", - говорится в комментарии.

Также в пресс-службе обвинили "вышеупомянутых лиц" в попытках "отжать (один раз с помощью поджога) независимый телеканал Интер".

"Нынешние заявления РПЛ - ни что иное, как попытка включить в отношении С.Левочкина репрессивный механизм нынешней власти, частью которой является РПЛ", - говорится в заявлении.

В Левочкина уверены, что "вскроется многолетняя теневая система финансирования РПЛ".

Как известно, нардеп от РП Игорь Мосийчук сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащения нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина.

Ляшко во время поездки в Вену заметили в компании 23-летнего студента.

Украинская правда

Темы: ЛевочкинРадикальная партияпрокуратура
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