У Левочкина отреагировали на заявления РП и вспомнили "вояжи Ляшко с бойфрендами"
В пресс-службе народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина заявили, что все обвинения нардепа со стороны представителей "Радикальной партии" безосновательны.
Об этом говорится в комментарии, предоставленном "Украинской правде".
"Заявления направленные в силовые ведомства представителями РПЛ в отношении С.Левочкина не имеют под собой никаких правдивых оснований", - говорится в заявлении.
У Левочкина считают, что "причина их появления - рефлекс на критику, звучавшую адрес РПЛ от общества и СМИ".
"В частности о коррупции при закупке пожарных машин, увеселительных заграничных вояжах Ляшко с его бойфрендами, вымогательстве и взяточничестве Мосийчука, показанных прямо в зале Верховной Рады, незаконном стремительном обогащении верхушки РПЛ", - говорится в комментарии.
Также в пресс-службе обвинили "вышеупомянутых лиц" в попытках "отжать (один раз с помощью поджога) независимый телеканал Интер".
"Нынешние заявления РПЛ - ни что иное, как попытка включить в отношении С.Левочкина репрессивный механизм нынешней власти, частью которой является РПЛ", - говорится в заявлении.
В Левочкина уверены, что "вскроется многолетняя теневая система финансирования РПЛ".
Как известно, нардеп от РП Игорь Мосийчук сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащения нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина.
Ляшко во время поездки в Вену заметили в компании 23-летнего студента.
Украинская правда