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Порошенко обсудил с Туском саммит Украина-ЕС

Четверг, 1 июня 2017, 17:40

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Европейского Совета Дональдом Туском обсудил повестку дня саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 13 июля.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба президента Порошенко.

"Собеседники также скоординировали график вступления в силу Соглашения об ассоциации", - сказано в сообщении.

"Президент Европейского Совета проинформировал о результатах встречи "Большой семерки", которая состоялась в Италии", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Порошенко и Туск обсудили ситуацию на Донбассе.

Как известно, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоЕвропа
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