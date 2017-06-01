На Подоле произошла стрельба: двое раненых

В Киеве на Подоле произошла стрельба.

Информацию об этом Украинской правде подтвердил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

На место происшествия выехала оперативная группа.

По источникам УП, стрельба произошла во время встречи Амины Окуевои и еще двух мужчин. Как отметили источники, первым открыл огонь именно тот человек, с которым встречалась Окуева и ее товарищ.

ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

В свою очередь управление Нацполиции Киева сообщает, что устанавливает обстоятельства стрельбы на Подоле. "В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. ЧП произошло на ул. Кирилловской в ​​16:49. На месте работают правоохранители. Врачи оказывают помощь раненым. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Амина Окуева - известная чеченка, воевавшая на Донбассе.