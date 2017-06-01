Просьбу Насирова о выезде за границу теперь рассмотрит САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров должен прийти к нему во вторник, 6 июня.

Об этом докладывает ЛИГА.net.

"Пусть приходит, обосновывает свою позицию. Он подал в НАБУ письменное ходатайство, детектив его рассмотрел. Насколько прокуратуре известно из СМИ, а не от детектива, он отказал. Такие разрешения могут давать детектив, прокурор и суд. Детектив отказал, сейчас прокуратура будет изучать ходатайство и причины отказа", – сказал Холодницкий.

Также он сказал, что если у Насирова действительно серьезная болезнь, то "никто не будет доводить человека до смерти".

"Другой вопрос, что во время избрания меры пресечения вопрос болезни и исцеления был превращен в комедию. Но прокуратура сейчас должна взвесить все за и против", - добавил Холодницкий.

Как известно, Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поезда на лечение в США.

30 мая НАБУ отказало Насирову.

Детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.