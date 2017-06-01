Несмотря на "режим тишины" боевики продолжают стрелять – штаб

С начала суток потерь среди украинских воинов в зоне АТО не было.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.



Сообщается, что "несмотря на достигнутые ранее договоренности о соблюдении в течение сегодняшнего дня, 1 июня, "режима тишины", пророссийские НЗФ все же не прекратили применять оружие против подразделений сил АТО".



"С начала суток боевики 9 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских защитников. В частности, один раз били и с запрещенного минского соглашениями вооружение", - сообщили в пресс-центре.



В частности обстрелы были на Приморском и Луганском направлениях.



Как известно, 31 мая в штабе заявили, что Вооруженные силы Украины с 1 июня будут придерживаться "режима тишины" в зоне АТО.



"Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных Сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие", - подчеркивается в заявлении.



Украинская правда