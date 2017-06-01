Оккупационный суд на две недели сократил срок ареста крымчанину Балуху

Оккупационный Верховный суд Крыма сократил срок содержания под стражей гражданина Украины Владимира Балуха на две недели — до 21 августа 2017 года.

Такое решение было принято 1 июня после рассмотрения апелляционной жалобы защиты Балуха на решение оккупационного Раздольненского райсуда.

Адвокат подал ходатайство о том, что архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ Киевского патриархата Климент готов взять украинца на поруки. Но суд отказал.

По информации защиты, представитель обвинения не представил ни одного довода, почему Балуха нужно содержать под стражей. Сам Балух в очередной раз заявил, что является гражданином Украины и не имеет российского паспорта. По мнению обвинения, отсутствие российского гражданства является основанием для оставления украинца под стражей.

"1 июня 2017 года "Верховный суд" Крыма (председательствующий на заседании судья Галина Редько) своим определением оставил апелляционную жалобу защиты Балуха без удовлетворения, однако при этом он изменил решение Раздольненского районного суда, сократив срок содержания под стражей активиста до 21 августа 2017 года", - сообщила Крымская правозащитная группа.

Как известно, оккупационные власти Крыма уже полгода незаконно удерживают Балуха в СИЗО.

Состояние здоровья его, в целом, ухудшается, обостряются хронические болезни.

Напомним, Владимир Балух вывесил в Крыму над своим домом в селе флаг Украины.

С тех пор началось преследование Балуха.

8 декабря 2016 года ФСБ провела очередные обыски у Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

24 мая МИД Украины выступил с осуждением продления ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру Балуху до 4 сентября и отверг любые обвинения в его адрес.

Украинская правда