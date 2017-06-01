Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД: Жизням раненых на Подоле ничего не угрожает

Четверг, 1 июня 2017, 20:11

Врачи говорят, что жизням раненых во время стрельбы на Подоле в четверг ничего не угрожает.

Об этом журналистам на месте событий сказал представитель МВД Артем Шевченко.

"Это могла быть месть за патриотизм супругов", - сказал он, комментируя причины покушения на Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Шевченко отметил, что по данным врачей, здоровью раненых ничего не угрожает.

"На месте найдено три пистолета и сейчас собираются все вещественные доказательства. Это два пистолета Макарова и один иностранного производства", - сказал Шевченко. Он добавил, что Окуева сейчас дает свои объяснения правоохранителям.

Как известно, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По предварительной информации, Осмаев в результате стрельбы получил два ранения. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.

Роман Кравец, УП

Темы: МВДкриминалКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
МВД
Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Последние новости
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
Все новости...
Реклама: