Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвинение в деле Немцова попросило присяжных признать всех подсудимых виновными

Четверг, 1 июня 2017, 21:37

В Московском окружном военном суде завершилось судебное следствие по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Как сообщает "Новая газета", в четверг началась стадия судебных прений. Первой в прениях выступила сторона обвинения — прокурор Мария Семененко.

Речь прокурора длилась весь день. Гособвинитель напомнила фабулу обвинения: подсудимых Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева обвиняют в совершении заказного убийства по найму и незаконном обороте оружия в составе организованной группы.

По мнению прокурора, вина всех подсудимых доказана в полной мере.

Согласно информации, они следили за политиком, затем 27 февраля 2015 года Заур Дадаев убил Немцова на Большом москворецком мосту из пистолета ПМ с глушителем. И скрылся на подъехавшем автомобиле, за рулём которого был Анзор Губашев. Остальные помогали скрыться, прятали улики и помогали в слежке.

"Совокупность доказательств позволяет уверенно и однозначно утверждать, что все подсудимые причастны к совершению преступления, — заявила Мария Семененко.

"Есть и другие, причастные к делу, они пока не установлены. Но лишних на скамье подсудимых нет", - добавила она.

По мнению прокурора вина подсудимых доказана полностью и призвала присяжных ответить на вопрос: "Да, виновны и снисхождения не заслуживают".

Сторона потерпевших и защита выступят в прениях во вторник, 6 июня.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых предполагаемый киллер, бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, хамзат Бахаев и братья Губашевы обвиняются в том, что следили за политиком, искали о нем информацию, помогали скрыть улики.

Темы: убийствоРосcияНемцов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
убийство
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Последние новости
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
Все новости...
Реклама: