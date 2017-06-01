Путин о покушениях на себя: Кому суждено быть повешенным, тот не утонет

Президент России Владимир Путин говорит, что доверяет своей службе безопасности.

Об этом он сказал на вопрос режиссера Оливера Стоуна о покушениях во время интервью, фрагмент которого показал телеканал CBS.

"Я с Кастро разговаривал на этот счет, и он мне сказал: "Знаешь, почему я жив?, - я спросил, почему. - Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично". Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось", - заявил Путин.

"У нас знаете, как говорят в народе? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет", - добавил он.

Как сообщает "Медуза", во время интервью Оливер Стоун говорит о пяти неизвестных покушениях на Владимира Путина.

Сколько всего планировалось покушений на Владимира Путина, неизвестно.

В СМИ перечислялось около десяти случаев, так или иначе связанных с покушением на российского президента.

В 2012 году незадолго до третьих выборов Путина в Украине задержали двух человек, которых заподозрили в подготовке покушения на него.

Оливер Стоун сейчас заканчивает снимать фильм про Владимира Путина. Его начнут показывать 12 июня.