Путин о покушениях на себя: Кому суждено быть повешенным, тот не утонет
Президент России Владимир Путин говорит, что доверяет своей службе безопасности.
Об этом он сказал на вопрос режиссера Оливера Стоуна о покушениях во время интервью, фрагмент которого показал телеканал CBS.
"Я с Кастро разговаривал на этот счет, и он мне сказал: "Знаешь, почему я жив?, - я спросил, почему. - Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично". Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось", - заявил Путин.
"У нас знаете, как говорят в народе? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет", - добавил он.
Как сообщает "Медуза", во время интервью Оливер Стоун говорит о пяти неизвестных покушениях на Владимира Путина.
Сколько всего планировалось покушений на Владимира Путина, неизвестно.
В СМИ перечислялось около десяти случаев, так или иначе связанных с покушением на российского президента.
В 2012 году незадолго до третьих выборов Путина в Украине задержали двух человек, которых заподозрили в подготовке покушения на него.
Оливер Стоун сейчас заканчивает снимать фильм про Владимира Путина. Его начнут показывать 12 июня.