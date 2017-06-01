Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин о покушениях на себя: Кому суждено быть повешенным, тот не утонет

Четверг, 1 июня 2017, 22:35

Президент России Владимир Путин говорит, что доверяет своей службе безопасности.

Об этом он сказал на вопрос режиссера Оливера Стоуна о покушениях во время интервью, фрагмент которого показал телеканал CBS.

"Я с Кастро разговаривал на этот счет, и он мне сказал: "Знаешь, почему я жив?, - я спросил, почему. - Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично". Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою. До сих пор у них это все неплохо получалось", - заявил Путин.

"У нас знаете, как говорят в народе? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет", - добавил он.

Как сообщает "Медуза", во время интервью Оливер Стоун говорит о пяти неизвестных покушениях на Владимира Путина.

Сколько всего планировалось покушений на Владимира Путина, неизвестно.

В СМИ перечислялось около десяти случаев, так или иначе связанных с покушением на российского президента.

В 2012 году незадолго до третьих выборов Путина в Украине задержали двух человек, которых заподозрили в подготовке покушения на него.

Оливер Стоун сейчас заканчивает снимать фильм про Владимира Путина. Его начнут показывать 12 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Путин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
Путин
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
Все новости...
Реклама: