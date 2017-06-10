Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За субботу ранены уже двое бойцов

Суббота, 10 июня 2017, 19:16

С начала суток в зоне АТО зафиксирован 31 вражеский обстрел, двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

Там отметили, что наиболее активно враг нарушает режим прекращения огня на южной части фронта.

На Приморском направлении боевики открывали огонь в субботу 15 раз.

Еще до рассвета с западной окраины временно оккупированного Донецка оккупанты дважды обстреляли украинские опорные пункты на подступах к Красногоровке из ствольной артиллерии калибра 122 мм и один раз - с 120-мм минометов. Несколько вражеских артиллерийских снарядов попали и в жилые кварталы этого населенного пункта. Обошлось без жертв среди местного населения и разрушений.

Также укрепления ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Славного и Чермалыка попали под вражеский огонь из минометов калибра 82 мм. Кроме того, вблизи Чермалыка зафиксировано по меньшей мере 2 факта применения российскими наемниками переносных версий реактивных систем залпового огня. А бойцов сил АТО, которые держат оборону возле Павлополя и Водяного, бандиты несколько раз обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник осуществлял обстрелы невысокой интенсивности с запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм украинских опорных пунктов вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Там же, а также вблизи Луганского, Зайцево и Каменки, боевики неоднократно били по позициям украинских защитников из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

На Луганском направлении произошло меньше всего вражеских провокаций. Не использовали там подконтрольные России вооруженные банды и запрещенную артиллерию. Однако дважды после обеда боевики из 82-мм минометов накрывали украинские оборонные укрепления неподалеку Крымского. Остальные нарушения зафиксированы в районе Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого и Донца, где противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
Все новости...
Реклама: