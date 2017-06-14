На следующей неделе Трамп встретится с Порошенко – источники

Между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Трампа и Порошенко в Вашингтоне.

Эту информацию подтвердили несколько дипломатических источников "Европейской правды".

Ожидается, что в ближайшее время администрация президента официально объявит о данном визите.

"Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом", - рассказал один из собеседников.

"Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время", - отметил другой.

Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю. Ожидается, что визит Порошенко в США начнется уже в понедельник, 19 июня.

Об ожидаемом объявлении данного визита сообщила также редактор "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

Сьогодні буде важливе повідомлення про важливий державний візит. Чекайте — Myroslava Gongadze (@MGongadze) June 13, 2017

На текущий момент Банковая еще не обнародовала информацию о визите Петра Порошенко в Вашингтон. Скорее всего, такая осторожность связана с тем, что ранее уже анонсировалась встреча президента Украины с Дональдом Трампом, но она была отложена.

Необходимо заметить, что визит в Вашингтон на следующей неделе будет означать, что Трамп встретится с Порошенко быстрее, чем с Путиным. Первая встреча президентов США и РФ должна состояться в начале июля на саммите G20 в Германии.