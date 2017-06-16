Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницкий претендует на пост вице-президента ФФУ

Пятница, 16 июня 2017, 12:52

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий подал свою кандидатуру на пост вице-президента Федерации футбола Украины.

Это он подтвердил "Украинской правде" 16 июня.

Он пояснил, что это его персональное решение.

"ФФУ – это общественная организация. И деятельность в ФФУ – это сугубо общественная деятельность, не запрещенная законом", – сказал Холодницкий,

Он отметил, что в случае победы будет заниматься этой деятельностью лишь в нерабочее время и бесплатно.

"Продолжение следует... Fair play!", – резюмировал антикоррупционный прокурор.

Как известно, двадцатый конгресс ФФУ, на котором будет рассматриваться вопрос избрания нового руководства федерации, стартует 16 июня.

Украинская правда

Темы: Холодницкийфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Холодницкий
Неудачная взятка руководителям НАБУ и САП: дело дошло до суда
САП после ухода Холодницкого фактически возглавляет Венедиктова - Сытник
Во Львове маршрутка зацепила на переходе девушку Холодницкого
Последние новости
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
Все новости...
Реклама: