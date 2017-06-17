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Накануне Марша равенства сайт ЛГБТ-движения взломали с угрозами

Суббота, 17 июня 2017, 18:23

Накануне Марша равенства, который состоится в воскресенье, противники ЛГБТ угрожают физической расправой его участникам.

Как сообщает Гей-альянс Украина, неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

Они также разместили на страницах сайта угрозы в адрес активистов.

 

"Проведение в Украине различных ЛГБТ-форумов, Маршей равенства, КиевПрайд и других мероприятий гомосексуалистов станет для вас трагической ошибкой. Никакая кажущаяся поддержка полиции вам не поможет. Для нас нет проблем найти каждого из вас. Вся необходимая информация о ваших организаторах и лидерах уже есть", - говорится, в частности, в тексте.

По состоянию на 18:20 сайт upogau.org не открывается.

Вместе с тем, председатель ОУН Николай Кохановский в комментарии "Громадському радио" заявил, что будет судиться с авторами билбордов, на которых он, якобы, обнимает соучредителя организации "Черный Комитет" Богдана Тицкого и поддерживает "КиевПрайд".

Кохановский отметил, что его организация, наоборот, будет делать все, чтобы сорвать проведение КиевПрайд в столице.

По его словам, официально заявку на проведение протестных мероприятий ОУН не подавала, а подавала другая организация, но представители ОУН все равно там будут.

Украинская правда

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Темы: ЛГБТ
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