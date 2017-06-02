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Осмаев с ранением в левое легкое в реанимации

Пятница, 2 июня 2017, 00:30

Адам Осмаев в результате нападения на Подоле в Киеве получил ранение в левое легкое и в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации 17-й больницы.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс-Украина.

Напавший на него мужчина также в этой больнице.

Собеседник агентства сообщил, что за несколько дней до нападения на Осмаева и его жену Амину Окуеву вышли люди из Франции, которые предложили снять фильм об его истории, связанной с якобы готовившимся покушением на президента России Владимира Путина.

"В день покушения пара должна была, согласно договоренностям, прийти в посольство Франции, где должно было якобы состояться подписание контракта на съемки, а также обсуждение деталей визита во Францию", - рассказал источник.

Как известно, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По предварительной информации, Осмаев в результате стрельбы получил два ранения. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.

Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Следствие также подозревало, что он вместе с сообщником готовил покушение на президента России Владимира Путина.

Осмаев неоднократно заявлял о том, что дело против него сфальсифицировано.

В своих заявлениях он отмечал, что не совершал преступления, в которых он обвиняется, и "даже не является тем самым Осмаевым".

Тогда же, правоохранительные органы сообщали, что Осмаев ранее был объявлен в розыск якобы за попытку покушения на Рамзана Кадырова в 2007 году.

Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева России, после чего Украина решила приостановить процесс экстрадиции. 19 ноября 2014 года после более 2,5 лет заключения он был освобожден из-под стражи.

В феврале 2015 года Осмаев стал новым командиром батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаева.

Темы: КиевкриминалПутин
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