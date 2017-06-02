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Мариуполь, Херсон, Николаев и Одессу соединят поездом на лето

Пятница, 2 июня 2017, 09:37

К курортному сезону публичное акционерное общество "Укрзализныця" запустит поезд Одесса – Мариуполь.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Мариуполе 1 июня, информирует железнодорожная компания.

Поезд Одесса – Мариуполь №192/191 начнет курсировать с 20 июня 2017 года и будет ходить через день по нечетным числам.

Из Одессы будет отправляться по нечетным числам в 14:31 и прибывать в Мариуполь в 12:20 следующего дня.

В обратном направлении по четным числам: отправление из Мариуполя в 13:45 и прибытие в Одессу в 10:06 следующего дня.

Останавливаться поезд в 12 населенных пунктах, в частности в Запорожье, Херсоне, Николаеве и других городах.

Это позволит улучшить логистику для более 3 миллионов жителей этих регионов и туристов.

Сейчас Мариуполь имеет пассажирское железнодорожное сообщение с Киевом, Львовом, Днепром и Харьковом.

С запуском поезда №192/191 будет прямое железнодорожное сообщение Мариуполя с Запорожьем, Николаевом, Херсоном и Одессой, подчеркивают в "Укрзализныце".

Темы: УкрзализныцятранспортОдессаНиколаевМариуполь
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