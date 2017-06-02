Обвинение для 3 "титушек" за "Автомайдан" ушло в суд

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех человек за помощь силовикам в задержании и избиении активистов "Автомайдана" в Киеве во время "Революции Достоинства".

Дело ведет Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Трех так называемых "титушек" обвиняют в содействии правоохранителям в "превышении власти и незаконном задержании активистов общественного движения "Автомайдан", применение к ним насилия, причинения им телесных повреждений разной степени тяжести, что имело место в г. Киеве в период протестных акций".

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 в. 27, ч. 2 в. 28, ч. 3 в. 365, ч. 2 в. 383, ч. 2 в. 384 Уголовного кодекса (пособничество в превышении власти, которое сопровождалось насилием и повлекло тяжелые последствия, а также заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления и заведомо неправдивом показании).