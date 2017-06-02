В Москве и Питере выпал летний снег
В центре Москвы, в районе Киевского вокзала и Площади Европы, в пятницу, 2 июня, выпал мокрый снег.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на наблюдения собственного корреспондента.
По данным Гидрометцентра России, в Москве прогнозируется северо-западный ветер с порывами. Погода будет облачная.
Пользователь Instagram masha_sushkina, как бы подтверждая это сообщение, выложила видео снегопада, снятое из окна своей квартиры.
В то же время пользователи Twitter сообщают, что снег выпал также в Санкт-Петербурге.
"Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег!" – пишет в соцсети Blog Fiesta и демонстрирует фотодоказательство.
Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег! pic.twitter.com/rw4sHegbOE— Blog Fiesta (@Blog_Fiesta) June 2, 2017
А пользователь, подписанный именем Сергей Максимов, сообщает, что снег в Питере был и 1 июня. Он даже показал видео этого природного катаклизма.
Первый летний снег в Петербурге ( 01.06.2017) https://t.co/LHYMaUtKRQ— Сергей Максимов (@GoodmanNeo) June 2, 2017