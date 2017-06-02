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В Москве и Питере выпал летний снег

Пятница, 2 июня 2017, 11:08

В центре Москвы, в районе Киевского вокзала и Площади Европы, в пятницу, 2 июня, выпал мокрый снег.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на наблюдения собственного корреспондента.

По данным Гидрометцентра России, в Москве прогнозируется северо-западный ветер с порывами. Погода будет облачная.

Пользователь Instagram masha_sushkina, как бы подтверждая это сообщение, выложила видео снегопада, снятое из окна своей квартиры.

 
скрин-шот из видеозаписи

В то же время пользователи Twitter сообщают, что снег выпал также в Санкт-Петербурге.

"Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег!" – пишет в соцсети Blog Fiesta и демонстрирует фотодоказательство.

А пользователь, подписанный именем Сергей Максимов, сообщает, что снег в Питере был и 1 июня. Он даже показал видео этого природного катаклизма.

Темы: погодаРосcия
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