Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий считает, что Украине понадобится опыт Грузии и Молдовы

Пятница, 2 июня 2017, 11:25

В вопросе оккупированных территорий у Украины еще нет окончательного решения, ведется дискуссия – и она "не только законодательная, а скорее стратегическая и общественная".

Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий в четверг на встрече с послами государств-членов Большой семерки, аккредитованными в Украине, сообщает сайт парламента.

"Эта дискуссия ведется между экспертами и политиками относительно территории под оккупацией, ее статуса, имеет разные измерения – касательно и безопасности, и гуманитарных вопросов", – заявил он.

Парубий отметил, что в Грузии нет пограничников на линии разграничения. "Необходимо изучать опыт Грузии и Молдовы", – сказал он.

"Украинцам, которые являются заложниками оккупационных сил, необходимо обеспечить юридический статус. Вопрос находится под моим личным контролем", – отметил глава ВР.

 

Спикер также заявил, что события последних месяцев на востоке Украины показали, что "Москва исключительно игнорирует все международные договоренности, в том числе и Минские соглашения".

"Последние месяцы показали растущую эскалацию конфликта и военных действий российских наемников. Самое болезненное то, что во время этих атак гибнут мирные жители", – сказал Парубий и напомнил, что 3 мая российский снаряд оборвал жизни 4 мирных жителей, а 27 мая в результате обстрела получили ранения 8 гражданских лиц.

Также, по его словам, очень негативным сигналом было решение Москвы о признании псевдодокументов так называемых террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", да и каждый гуманитарный конвой приводил к эскалации боевых действий на востоке Украины.

Парубий заверил, что Украина была и остается преданной мирному урегулированию конфликта: "Мы твердо стоим на позиции, что должны быть выполнены спекты безопасности, а уже потом другие решения".

 

Глава ВР также поблагодарил за предоставление Украине "безвиза", "к которому приложились все участники Большой семерки", за поддержку инициативы о назначении Специального представителя Большой семерки по вопросам реформ в Украине и за позитивную оценку Большой семеркой прогресса Украины на пути реформ.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассПарубийГрузияМолдоваоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
Все новости...
Реклама: