Задержан начальник райотдела полиции Обухова
Пятница, 2 июня 2017, 11:33
В деле о попытке похищении экс-гражданина РФ задержан начальник Обуховского райотдела Национальной полиции.
Эту информацию Украинской правде подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, он задержан в деле о попытке похищения экс-гражданина РФ.
Она не уточнила имени полицейского.
По информации УП, это Денис Ярославский.
Ранее в пятницу генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.
По его словам, в состав группы входил начальник райотдела полиции.
Украинская правда