Правоохранитель, хотевший похитить экс-россиянина, прикрывался Грицаком
Правоохранитель, который хотел похитить российского бизнесмена, прикрывался фиктивными связями с главой СБУ Василий Грицак.
Об этом на брифинге в пятницу заявил заместитель начальника главного управления СБУ Киева и Киевской области Павел Данюков.
"Было установлено, что правоохранитель, имея связи в криминальных кругах, предложил свои услуги по похищению потерпевшего. Кроме физического похищения он предложил, и это нас удивило, план похищения коммерсанта, как задействование в этом похищении именно СБУ", - сказал он.
"Прикрываясь своими связями с главой СБУ Василием Грицаком, этот правоохранитель предлагал осуществить захват коммерсанта путем заведения против него уголовного производства и депортации в РФ", - сказал Данюков.
Он отметил, что это могло быть сделано для дискредитации Грицака.
"Никаких связей с СБУ и председателем злоумышленник не имел. Возможно, они хотели дискредитировать Службу безопасности и Василия Грицака", - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в деле о попытке похищения экс-гражданина РФ задержан начальник Обуховского райотдела Национальной полиции.
В пятницу генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.
По его словам, в состав группы входил начальник райотдела полиции.
Роман Кравец, УП