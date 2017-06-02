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Правоохранитель, хотевший похитить экс-россиянина, прикрывался Грицаком

Пятница, 2 июня 2017, 12:12

Правоохранитель, который хотел похитить российского бизнесмена, прикрывался фиктивными связями с главой СБУ Василий Грицак.

Об этом на брифинге в пятницу заявил заместитель начальника главного управления СБУ Киева и Киевской области Павел Данюков.

"Было установлено, что правоохранитель, имея связи в криминальных кругах, предложил свои услуги по похищению потерпевшего. Кроме физического похищения он предложил, и это нас удивило, план похищения коммерсанта, как задействование в этом похищении именно СБУ", - сказал он.

"Прикрываясь своими связями с главой СБУ Василием Грицаком, этот правоохранитель предлагал осуществить захват коммерсанта путем заведения против него уголовного производства и депортации в РФ", - сказал Данюков.

Он отметил, что это могло быть сделано для дискредитации Грицака.

"Никаких связей с СБУ и председателем злоумышленник не имел. Возможно, они хотели дискредитировать Службу безопасности и Василия Грицака", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в деле о попытке похищения экс-гражданина РФ задержан начальник Обуховского райотдела Национальной полиции.

В пятницу генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.

По его словам, в состав группы входил начальник райотдела полиции.

Роман Кравец, УП

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