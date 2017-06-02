Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове поиздевались над советским монументом

Пятница, 2 июня 2017, 12:20

Неизвестные облили красной краской Монумент славы во Львове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

"Сегодня, 2 июня, в 9.30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Стрыйской во Львове неизвестные облили красной краской Монумент Славы. На место происшествия направлены наряд полиции, а также следственно-оперативная группа", - рассказали правоохранители.

По их данным, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
Фото: facebook / Іван Кривий
 
 

Украинская правда

Темы: Львовчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Львов
Во Львове из-под завалов дома достали живого кота, пролежавшего там 11 дней
"Нам нужно выжить", – повторял мальчик. Истории уцелевших после ракетного удара во Львове
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
Все новости...
Реклама: