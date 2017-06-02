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Сутки 1 июня в зоне АТО прошли без потерь – штаб

Пятница, 2 июня 2017, 12:57

Сутки 1 июня в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

Об этом сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко на брифинге в пятницу.

"За прошедшие сутки погибших и раненых в рядах украинских войск нет", - сказал он.

Как сообщалось, несмотря на установленный "режим тишины" 1 июня подразделения российско-террористических войск продолжили вооруженные провокации против позиций ВС Украины, 28 раз использовав оружие, в том числе минометы запрещенного минского соглашениями калибра.

Украинская правда

Темы: АТО
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