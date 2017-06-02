Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы АТО не ведут активных наступательных действий – штаб

Пятница, 2 июня 2017, 13:45

Украинские военные не ведут активных наступательных действий в зоне АТО, а лишь переносят опорные и наблюдательные пункты для обеспечения безопасности.

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге 2 июня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

"Украинские военные не проводят наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена Минскими договоренностями", – подчеркнул он.

Полковник объяснил, что в ходе боевых действий, в результате активности врага командование бригад, находящихся у линии разграничения, время от времени принимает решение о переносе опорных пунктов и наблюдательных постов, чтобы обезопасить жизнь военнослужащих и улучшить свои боевые позиции в инженерном плане.

"Потому что противник время от времени хорошо пристреливается и, чтобы не подвергать наш личный состав опасности постоянных артиллерийских или минометных обстрелов, принимается решение о переносе позиций украинских военных", – сказал Лысенко.

"Но еще раз подчеркну: активных наступательных действий и пересечения линии разграничения не происходит. Украина четко придерживается Минских договоренностей", - еще раз подчеркнул он.

Как сообщалось, 2 июня стало известно, что украинские бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады продвинулись вперед на расстояние около 1,5 км ближе к Бахмутской трассе (Донецкая область), где были оборудованы новые позиции.

Указывается, что таким образом бойцы улучшили свое тактическое положение.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
Все новости...
Реклама: