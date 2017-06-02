Осмаев пришел в сознание, его состояние стабильное – Окуева

Осмаев пришел в сознание после покушения на свою жизнь, его состояние здоровья стабильное.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его жена Амина Окуева

"Пару минут была у Адама. Он в сознании - всё понимает, но говорить пока не может из-за аппарата искусственного дыхания. Состояние достаточно стабильное, но помним о том, что первые три дня в таких ситуациях всегда критические. Продолжайте, пожалуйста, молиться.", - написала Окуева.

Она также отметила, что в день покушения они с мужем придерживались мусульманского поста и это облегчило работу врачам, когда те делали операцию.

"Если вкратце, полые органы его брюшной полости были пусты и оказались не повреждены, что дало возможность перелить ему обратно его собственную кровь, вытекшую из раненой печени. Часть лёгкого, правда, тоже пришлось удалить и наложить швы на разорванную диафрагму", - отметила Окуева.

Также, по ее словам, человек, который совершил покушение на Осмаева, имеет на своей совести "много убийств чеченцев, в том числе и в Европе"

Как сообщалось, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

Как известно, в феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Следствие также подозревало, что он вместе с сообщником готовил покушение на президента России Владимира Путина.

Осмаев неоднократно заявлял о том, что дело против него сфальсифицировано.

В своих заявлениях он отмечал, что не совершал преступления, в которых он обвиняется, и "даже не является тем самым Осмаевым".

Тогда же, правоохранительные органы сообщали, что Осмаев ранее был объявлен в розыск якобы за попытку покушения на Рамзана Кадырова в 2007 году.

Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева России, после чего Украина решила приостановить процесс экстрадиции. 19 ноября 2014 года после более 2,5 лет заключения он был освобожден из-под стражи.

В феврале 2015 года Осмаев стал новым командиром батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаева.

Украинская правда