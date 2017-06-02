Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин говорит, что отношения с США худшие со времен холодной войны

Пятница, 2 июня 2017, 14:50

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и США сейчас находятся на самой низкой точке со времен холодной войны.

Об этом он сказал на пленарном заседании "Бизнес-диалог Россия - США" в рамках Петербургского международного форума, передает российское агентство "РИА Новости", однако не предоставляет прямой цитаты слов Путина.

По его словам сотрудничество между США и России происходит в рамках различных многосторонних форматов.

"Как влиятельные мировые державы Россия и США поддерживают диалог в рамках различных многосторонних форматов: в ООН, в "Группе 20", скоро будет встреча в ФРГ, в других организациях. Взаимодействуют по ключевым, глобальным и региональным проблемам, от этого никуда не деться, и, слава богу, что это есть, что этот процесс продолжается", - сказал Путин.

При этом, по его словам, фундамент взаимного сотрудничества, который формировался в течение предыдущих десятилетий, был разрушен.

Как известно, ряд американских сенаторов предложил ужесточить санкции в отношении России из-за ее действия в Украине и Сирии, а также из-за взлом компьютеров в США.

Темы: ПутинСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Путин
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Последние новости
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
Все новости...
Реклама: