Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СММ: интенсивность огня возросла, мирных жертв за год – уже 44

Пятница, 2 июня 2017, 14:52

С 22 по 28 мая нарушений режима прекращения огня на востоке Украины стало на 45% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по данным на 31 мая.

"После того, как за период с 15 по 21 мая наблюдалось снижение уровня насилия на 40%, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине констатировала ухудшение ситуации с безопасностью, а именно увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 45% за период с 22 по 28 мая", – говорится в сообщении.

Наблюдателям СММ продолжают угрожать при исполнении ими обязанностей:

"Например, 17 мая неподалеку от подконтрольного так называемой "ДНР" Докучаевска из грузовика военного типа перед автомобилем СMM бросили дымообразующей устройство. Никто из сотрудников Миссии не пострадал, имущество не повреждено".

Кроме того, констатирует миссия, "гражданское население продолжает страдать, поскольку вооруженные лица, солдаты и военная техника регулярно размещаются в жилых кварталах и вблизи объектов гражданской инфраструктуры".

По данным СММ, 15-21 мая один гражданский погиб, еще 5 получили ранения, а 22-28 мая 9 мирных жителей получили ранения.

"Несмотря на снижение уровня насилия за период с 15 по 21 мая, наблюдатели СMM подтвердили шесть жертв среди гражданского населения, среди которых один погибший. За период с 22 по 28 мая Миссия подтвердила девять жертв среди гражданского населения, все получили ранения в результате обстрелов", – говорится в отчете.

"Это увеличило количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения с начала 2017 года до 233 (человек), 44 из которых – со смертельным исходом", – резюмирует СММ ОБСЕ.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассАТООБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
Все новости...
Реклама: