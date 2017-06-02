СММ: интенсивность огня возросла, мирных жертв за год – уже 44

С 22 по 28 мая нарушений режима прекращения огня на востоке Украины стало на 45% больше по сравнению с предыдущей неделей.



Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по данным на 31 мая.



"После того, как за период с 15 по 21 мая наблюдалось снижение уровня насилия на 40%, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине констатировала ухудшение ситуации с безопасностью, а именно увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 45% за период с 22 по 28 мая", – говорится в сообщении.

Наблюдателям СММ продолжают угрожать при исполнении ими обязанностей:

"Например, 17 мая неподалеку от подконтрольного так называемой "ДНР" Докучаевска из грузовика военного типа перед автомобилем СMM бросили дымообразующей устройство. Никто из сотрудников Миссии не пострадал, имущество не повреждено".



Кроме того, констатирует миссия, "гражданское население продолжает страдать, поскольку вооруженные лица, солдаты и военная техника регулярно размещаются в жилых кварталах и вблизи объектов гражданской инфраструктуры".



По данным СММ, 15-21 мая один гражданский погиб, еще 5 получили ранения, а 22-28 мая 9 мирных жителей получили ранения.



"Несмотря на снижение уровня насилия за период с 15 по 21 мая, наблюдатели СMM подтвердили шесть жертв среди гражданского населения, среди которых один погибший. За период с 22 по 28 мая Миссия подтвердила девять жертв среди гражданского населения, все получили ранения в результате обстрелов", – говорится в отчете.



"Это увеличило количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения с начала 2017 года до 233 (человек), 44 из которых – со смертельным исходом", – резюмирует СММ ОБСЕ.



Алена Рощенко, УП