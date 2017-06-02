Штаб блокады пригрозил перекрыть железную дорогу на РФ в Конотопе

Участники блокады торговли с ОРДЛО приехали на железнодорожную станцию "Конотоп" в Сумской области, чтобы приготовиться к перекрытию торгового сообщения с Россией.

Об этом говорится на видео, размещенном на Facebook-странице "Штаба блокады торговли с оккупантами".

Как видно на записи, вдоль железнодорожных путей с грузовыми вагонами собрались около 20 активистов.

Один из них сообщил, что это предупредительная акция, цель которой - напомнить правительству об обещании прекратить закупку угля у России.

По его словам, неделю назад Штаб блокады обратился к Кабмину с требованием принять постановление о запрете поставок в Украину российского угля. У правительства есть еще около недели, чтобы это сделать, однако если ничего не произойдет - движение через станцию будет заблокировано.

На станцию также приехали народные депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко.

Соболев подчеркнул, что "Конотоп" - это ключевая станция торговли Украины с Россией.

"Мы хотим предупредить премьер-министра, чтобы он начал действовать - запретил импорт российского угля и ограничил другие способы финансировании оккупанта", - отметил он.

Семенченко, в свою очередь, предупредил: "Через некоторое время истекает ультиматум ветеранов... Мы обращаемся к руководству страны: давайте не будем еще раз проверять, смогут ли наши воины заблокировать что-то собственноручно", - предупредил он.

В то же время депутат Конотопского горсовета Татьяна Сизон в интервью телеканалу "112 Украина" заявила, что блокада может сильно навредить городу.

По ее словам, поскольку железная проходит через центр Конотопа, остановка грузовых поездов создаст экологическую опасность для жителей города. Тем более, что здесь работают детские оздоровительные лагеря. Также это парализует транспортное движение в населенном пункте.

При этом, как выяснилось, депутат не знает, почему активисты планируют эту акцию.

Также она призналась, что не встречалась с участниками блокады и никоим образом не пыталась остановить их или рассказать о вышеупомянутых опасностях.

Евгений Кизилов, УП