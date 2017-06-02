Путин снова "перевел стрелки" по Минску на Порошенко

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может исполнять Минские соглашения в одностороннем порядке и обвинил власти Украины в саботаже.

Об этом он сказал 2 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы постоянно слышим: Вот если исполнит Россия Минские соглашения, то всё будет хорошо. Россия не может исполнять Минские соглашения в одностороннем порядке. Мы готовы содействовать этому, но мы не можем сделать то, что должны киевские власти сделать. А там делают всё, чтобы ничего не произошло к лучшему", – заявил Путин.

Путин пожаловался, что его западные коллеги и зарубежные СМИ не замечают, что "происходит на самом деле" на Донбассе.

"Не отводится тяжелое вооружение от линии соприкосновения… Договорились о том, что нужно заняться экономической реабилитацией непризнанных республик. А что на практике происходит? Радикалы взяли и заблокировали вообще передвижение людей и товаров", – - говорит президент РФ.

По словам Путина, президент Петр Порошенко предпринял попытку разблокировать, устроил там драку и стрельбу в воздух, но так ничего и не сделал, а потом сам присоединился к блокаде.

"А в Минских соглашениях, по-моему, пункт восьмой, прямо написано: реабилитацию провести, разблокировать все. Нет – официально присоединился к блокаде. Вы чего от нас требуете? Почему все требования обращены только к Москве? Так мы никогда не решим ни одной проблемы", – заявил Путин.

Как известно, президент России неоднократно выступал за снятие Киевом блокады Донбасса.

Россия заявляет, что не является стороной Минских договоренностей, и называет себя их гарантом.

Путин уже заявлял также, что нынешняя власть в Украине "утратила шанс реализовать "Минские соглашения".

Как известно, Россия продолжает снабжать незаконные вооруженные формирования на востоке Украины оружием и техникой.

В свою очередь руководство РФ всячески отрицает присутствие российсих военных на Донбассе.

В мае 2015 года на Донбассе задержали российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева после боя, в котором погиб украинский военный, вблизи города Счастье Луганской области. В мае 2016 года их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко, которая была похищена на территории Украины российскими спецслужбами и вывезена в РФ.

В одном из своих похитителей Савченко узнала Павла Карпова, помощника Владислава Суркова. Сурков - советник президента РФ Путина.

Кроме того, заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что лично встречался на Донбассе с людьми, которые утверждают, что они являются членами подразделений российской армии.

Генпрокурор Юрий Луценко в августе 2016 года назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

В апреле 2017 года премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что на Донбассе воюет более 4 тысяч российских военных. Более того, по данным штаба ВСУ, 40 тысячной армией боевиков управляют российские генералы.

Валентина Романенко, УП