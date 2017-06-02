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Фигуранта дела о хищениях в "Укргазбанке" задержали в ЗАГСе

Пятница, 2 июня 2017, 19:22

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве одного из фигурантов дела по присвоению 250 млн гривен государственного ПАО АБ "Укргазбанк".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что группа злоумышленников в 2015 году подделала письмо от имени одного из руководителей банка.

"По фальсифицированным документам дельцы завладели частью жилого комплекса в центральной части Киева. Благодаря оперативному реагированию СБ Украины на незаконно отчужденное у госбанков имущество был наложен арест", - говорится в сообщении.

Согласно информации, недвижимость вернется в собственность "Укргазбанка" после соответствующего судебного решения.

Как отметили в СБУ, задержанный мужчина был активным участником противоправной сделки. Он в течение длительного времени уклонялся от проведения следственных действий в рамках уголовного производства, открытого по факту нанесения ущерба госбанку, и скрывался от следственных органов.

Полгода назад его объявили в государственный розыск.

"Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в одном из киевских органов регистрации браков во время подачи документов для регистрации. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Украинская правда

Темы: СБУбанки
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