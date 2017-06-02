День в АТО: 15 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых

С начала суток пророссийские боевики 15 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины, применяя и вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, наиболее напряженной является ситуация на Приморском направлении, где зафиксировано больше всего фактов применения пророссийскими НВФ оружия.

"В течение дня бандиты четыре раза открывали огонь из 120-мм минометов по нашим позициям в районе Чермалыка. Там же, а также у Новотроицкого, противник вел огонь из гранатометов. Севернее, неподалеку Марьинки, боевики дважды обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из минометов калибра 82 мм", - рассказали в пресс-центре.

В то же время на Донецком направлении ситуация пока относительно стабильная, хотя в первой половине дня под враждебные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали бойцы ВС Украины, которые держат оборону в районе Зайцево и Опытного.

"Луганское направление. На этой части фронта противник из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Новозвановки и Крымского. А наши позиции у Новоалександровки боевики обстреляли из зенитной установки", - сообщили в пресс-центре АТО.

Украинская правда