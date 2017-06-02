Стрельба на Харьковском шоссе в Киеве: есть раненый

В результате стрельбы в Днепровском районе Киева получил огнестрельные ранения мужчина.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, раненого доставили в больницу.

Согласно информации, стрельба произошла на Харьковском шоссе. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы, опросили свидетелей.

"Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента", - отмечается в сообщении.

Украинская правда