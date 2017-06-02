Стрельба на Харьковском шоссе в Киеве: есть раненый
Пятница, 2 июня 2017, 20:53
В результате стрельбы в Днепровском районе Киева получил огнестрельные ранения мужчина.
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, раненого доставили в больницу.
Согласно информации, стрельба произошла на Харьковском шоссе. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы, опросили свидетелей.
"Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента", - отмечается в сообщении.
Украинская правда