Возможную причастность Садового к Грибовицкой трагедии расследуют в Тернополе

Причастность должностных лиц Львовского городского совета к обвалу на Грибовицком полигоне твердых бытовых отходов расследуют в прокуратуре Тернопольской области.

Об этом говорится в ответе на запрос "Украинской правды", который был направлен Генеральному прокурору. Оттуда запрос был перенаправлен в прокуратуру Тернопольской и Львовской области.

Согласно информации, в настоящее время Тернопольская прокуратура не сообщала о подозрении ни одному должностному лицу.

В ответе на запрос сообщается, что Тернопольская областная прокуратура начала уголовное производство 20-го марта 2017 года по ч.2 ст. 367 УК по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами органами местного самоуправления города Львова.

Указанное уголовное производство выделено из материалов уголовного производства, начатого 4 января 2017-го года по признакам совершенных уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 272, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 367 УК Украины, которое расследуется следователями следственного управления ГУ ЧП во Львовской области.

"В настоящее время принимаются меры по сбору, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, и ни одному лицу о подозрении не сообщается", - говорится в ответе прокуратуры Львовской области.

Как известно, в марте 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что мэру Львова Андрею Садовому могут вручить подозрение относительно служебной халатности со смертельным исходом по делу обвала на Грибовицкой свалке.

Впоследствии Луценко сообщил, что для "объективного и беспристрастного расследования этого дела" оно передано в прокуратуру другой области, но не сообщил, в какую.

В августе 2016-го Львовская областная прокуратура выдвинула подозрение в служебной халатности трем руководителям Львовского коммунального предприятия "Збиранка", которое обслуживало Грибовицкий полигон.

По заключению Госэкоинспекции, должностные лица ЛКП "Збиранка" не принимали надлежащих мер по эксплуатации полигона ТБО, а именно: не было надлежащего переслаивания отходов, которое должно было обеспечить устойчивость складирования мусора.

Сейчас в отношении должностных лиц ЛКП "Збиранка" продолжается судебное разбирательство.

Также в ноябре 2016-го Львовская областная прокуратура объявила подозрение начальнику управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрию Гольцу, в подчинении которого было ЛКП "Збиранка".

Сначала ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства, а уже через две недели Гольца задержали сотрудники СБУ при попытке получения взятки. На этот раз суд выпустил Гольца под залог в 2 млн грн.

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Марьяна Пьецух, УП