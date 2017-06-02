Винтон: Ответственный за Евровидение увольняется, оставив незакрытые проблемы

Главный продюсер по музыкальному и спортивному вещанию Национальной общественной телерадиокомпании Павел Грицак подал заявление об отставке.

Об этом сообщил член правления НСТУ Роман Винтонив.

"Есть почти триста незакрытых сделок по Евровидению. Есть пикет под Кабмином, на который пришли люди, потому что им не заплатили 20% денег за работу на Евровидении. Есть расследования КРУ и прокуратуры по Евровидению. Есть человек, который отвечал за организацию Евровидения...", - написал он в Facebook.

По словам Винтонива, когда ответственного за проведенную работу спросили "Что вам нужно, чтобы завершить все незакрытые проблемы?", он написал заявление об увольнении.

"То есть Евровидение провели ок. Все счастливы. А вот завершить документальную работу нормально — нет-нет, это не ко мне - сами разгребайте. Я устал. Я ухожу", - возмутился журналист, разместив в соцсети заявление об отставке Грицака.

Украинская правда