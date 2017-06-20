Ответ Березюку: чиновница Львовской ОГА объявила голодовку

Начальник отдела информационной политики Львовской облгосадминистрации Ольга Березюк объявила голодовку под стенами Львовского городского совета.

Об этом она сообщила в своем Facebook. "Требую "взять и вывезти мусор", - написала чиновница.

Отметим, что ее вес составляет 46 килограммов.

Как прокомментировала сама Березюк "Украинской правде", на этот поступок ее подтолкнула бездеятельность городского головы, а также голодовка под Администрацией президента председателя парламентской фракции "Самопомич" Олега Березюка. Они не являются родственниками, а только однофамильцами.

"Березюк это делает, чтобы показать Садового жертвой. Что якобы кто-то ему блокирует мусор. Но на самом деле это политические манипуляции, потому что за этим стоит обычная бесхозяйственность с его стороны, потому что ничего не делается для решения мусорной проблемы", - добавила Ольга Березюк.

Для голодовки под Ратушей, она взяла отпуск до конца недели.

"Олег Михайлович (Синютка, председатель Львовской ОГА - УП) знает о моем поступке, он убеждал меня этого не делать, но я решила таким образом привлечь внимание к проблеме вывоза мусора из Львова. Если Олег Березюк говорит, что это единственный способ общения в 21-м веке, то пусть будет так", - добавила Березюк.

На вопрос, что должен сделать Садовый, чтобы она прекратила голодовку, Березюк добавила: "Пусть хотя бы начнет ездить к людям, участникам меморандума (подписанного 21 апреля по вывозу львовского мусора на полигоны области - УП). Надо говорить с людьми. Потому что до сих пор к ним не ездили представители Львовского городского совета, а только депутаты, эти вопросы не решают. Садовый не был ни в одном городе области, как можно говорить, что он хочет решить проблему. Это с его стороны обман и бесхозяйственность ".

Вес Березюк 46 кг. Она объявила голодовку ФОТО ЕЕ СТРАНИЦЫ В FACEBOOK

Как известно, мэр Львова Андрей Садовый и председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка находятся в оппозиции друг к другу. Синютка, до 2014-го года был первым заместителем Садового, сейчас активно критикует бывшего шефа.

Напомним, мэр Львова и исполнительная власть - от ОГА к Кабмину - уже долгое время обвиняют друг друга в ситуации с мусором во Львове.

12 июня председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14 июня премьер Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.

Садовый назвал такое заявление хамством и заявил, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа".

19 июня председатель парламентской фракции "Самопомощь" Олег Березюк объявил голодовку, он заявляет, что власть мешает мэру Львова и лидеру партии "Самопомич" Андрею Садовому решить проблему утилизации мусора в городе. Депутат только пьет воду.

20 июня к нему присоединилась вице-спикер Оксана Сыроид, которая также является членом "Самопомочи".

Марьяна Пьецух, Татьяна Кусок, УП