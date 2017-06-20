Ляшко вызвали в НАПК объяснить, почему он не только депутат

Нацагентство по предупреждению коррупции вызвало нардепа Олега Ляшко для дачи объяснений, почему он совмещает работу депутата и руководителя компании.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в НАПК.

По их данным, агентство установило, что Ляшко нарушил нормы статьи 25 закона "О предотвращении коррупции", запрещающие народным депутатам входить в состав правления или наблюдательного совета предприятия.

"Уполномоченным лицом НАПК выявлены признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, совершенного народным депутатом Украины Ляшко О.В., ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 172-4 Кодекса об административных правонарушениях", - рассказали в ведомстве.

Депутата ждут в агентстве в среду, 21 июня, в течение всего рабочего дня - с 9:00 до 18:00.

Как известно, такое нарушение карается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1-8,5 тысячи гривен) с конфискацией полученного дохода от такой деятельности.

Роман Романюк, Евгений Кизилов, УП