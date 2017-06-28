В Донецкой области взорвалось авто с сотрудниками СБУ, 1 погибший
Среда, 28 июня 2017, 14:04
Во вторник в Константиновском районе Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками СБУ.
Как стало известно "Украинской правде", 1 сотрудник погиб, 3 ранены.
Всего в авто находились 4 человека, среди них работники Департамента контрразведки.
Источник УП также сообщил, что взрыв произошел в с. Ильиновка.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила "Украинской правде" информацию о событии.
Дело ведет военная прокуратура.
Как известно, 27 июня в 8:15 утра в Соломенском районе Киева произошел взрыв "Мерседеса", за рулем которого был командир спецназа Главного управления разведки - полковник Максим Шаповал. От мощного взрыва он погиб на месте.
Оксана Коваленко, УП