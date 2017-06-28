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В Донецкой области взорвалось авто с сотрудниками СБУ, 1 погибший

Среда, 28 июня 2017, 14:04
В Донецкой области взорвалось авто с сотрудниками СБУ, 1 погибший

Во вторник в Константиновском районе Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками СБУ.

Как стало известно "Украинской правде", 1 сотрудник погиб, 3 ранены.

Всего в авто находились 4 человека, среди них работники Департамента контрразведки.

Источник УП также сообщил, что взрыв произошел в с. Ильиновка.

 
фото СБУ

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила "Украинской правде" информацию о событии.

Дело ведет военная прокуратура.

Как известно, 27 июня в 8:15 утра в Соломенском районе Киева произошел взрыв "Мерседеса", за рулем которого был командир спецназа Главного управления разведки - полковник Максим Шаповал. От мощного взрыва он погиб на месте.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: СБУтеракт
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