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Украинский суд оправдал голову псевдосуда ОРДО

Четверг, 29 июня 2017, 12:11

Селидовский городской суд Донецкой области оправдал так называемого председателя "верховного суда" ОРДО Эдуарда Якубовского.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, приговор будет обжалован.

"Прокуратура Донецкой области категорически не согласна с решением суда, оправдавшего гражданина РФ Якубовского, который сейчас сотрудничает с "ДНР" и обвиняется в совершении уголовного правонарушения по статье 258-3 УК (участие в террористической организации)", - заявили в ведомстве.

Прокуратура считает решение Селидовского горсуда незаконным, поскольку фактически он "не исследовал доказательства, собранные стороной обвинения".

В ведомстве отметили, что готовят апелляционную жалобу в суд высшей инстанции с требованием осудить Якубовского, добавив, что санкция статьи, по которой его подозревают, предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

"Его судят заочно, поскольку он продолжает работать на террористов и находится на неподконтрольной украинскому правительству территории", - отметили в пресс-службе.

В приговоре Селидовского горсуда от 12 июня отмечается, что Якубовского необходимо "признать невиновным и оправдать в связи с недоказанностью, стороной обвинения совершения уголовного преступления, в котором обвиняется лицо".

Саша Ночь, УП

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Темы: ДНРсудпрокуратураДонецкая область
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