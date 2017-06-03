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Пашинский: Осенью будет законопроект о свободном обращении оружия

Суббота, 3 июня 2017, 04:32

Осенью будет подготовлен законопроект о свободном обращении оружия в Украине.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Моя позиция достаточно четкая. Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать. Я считаю, что первый шаг надо делать. Определить те категории людей, которым мы не боимся давать короткоствольное оружие: люди, которые без замечаний служили в армии, люди, которые без замечаний служили в Нацполиции, в СБУ", - сказал он.

"Я думаю, что осенью мы должны внести этот законопроект, обсудить его и двигаться уже дальше", - добавил Пашинский.

Темы: Пашинскийоружие
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