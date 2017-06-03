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Постпред США при ООН пообещала оказывать давление на КНДР

Суббота, 3 июня 2017, 07:47

Международное сообщество будет оказывать давление на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не выполнит свои обязательства по резолюциям СБ ООН.

Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая после принятия резолюции, расширяющей санкции в отношении КНДР.

"Международное сообщество объединяется, чтобы принять меры, и давление не прекратится до тех пор, пока Северная Корея полностью не выполнит резолюции Совета Безопасности", - сказала она.

Как известно, члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР. Документ предусматривает внесение в "черный список" дополнительных физических и юридических лиц из КНДР.

Интерфакс-Украина

Темы: СШАКНДР
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