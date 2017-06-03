В Кривом Роге признали собранные подписи за отзыв 11 депутатов

Криворожская ТИК обобщила итоги сбора подписей за отзыв 11 депутатов и обратилась к представителям ВО "Батькивщина" и "Радикальной партии Олега Ляшко", по спискам которых депутаты прошли в горсовет.

Об этом говорится в сообщении на Facebook организаторов сбора подписей за отзыв депутатов.

"Криворожская ТИК провела заседание и проголосовала за постановление, которым обобщила итоги сбора подписей в поддержку предложения об отзыве 11 депутатов. ТИК обратилась в высшие руководящие органы ВО "Батькивщина" и "Радикальной партии Олега Ляшко", по спискам которых эти депутаты попали в горсовет" , - говорится в сообщении.

Как известно, в апреле в Кривом Роге начался сбор подписей за отзыв сразу 11 депутатов городского совета.

Сбор проводили жители города, их поддерживали представители политических партий "Укроп", Самопомич, Блок Петра Порошенко, Сила людей, БЮТ, Радикальная партия.

По словам инициаторов сбора подписей, эти депутаты еще в начале каденции были исключены из своих партий и фракций "как не отстаивающие их принципы и идеалы", а в течение года после выборов голосовали синхронно с "Оппозиционным блоком". Позже инициаторы сообщили, что собрали в общей сложности 45 тыс. подписей и передали их в ТИК.

3 мая, несмотря на опломбированные двери из помещения ТИК, расположенного в здании горсовета, которое хорошо охраняется, исчезли листы с подписями избирателей за отзыв депутатов горсовета. Полиция открыла уголовное производство.

В конце мая ТИК собралась на заседание, но тогда не смогла принять решение ни по отзыву 11 депутатов горсовета, ни о прекращении инициативы по отзыву.

Украинская правда