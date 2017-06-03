В Крыму около 60 тысяч военных РФ - СМИ

В оккупированном Россией Крыму общая численность группировок вооруженных сил РФ составляет примерно 60 тысяч человек, в перспективе численность военнослужащих РФ может вырасти до 100-120 тысяч.

Об этом в статье ZN.UA пишут представили эксперты фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, Юрий Смелянский, Татьяна Гучакова и Ольга Корбут.

"Фактически РФ создала и продолжает быстро наращивать так называемую Зону запрета доступа — A2AD, A2/AD (anti-access and area denial zone), защищенную сферу, в которую войска противника не могут попасть без риска понести неприемлемый урон", – отмечают эксперты.

Данная "сфера" с центром в Крыму образована разными типами ракетных комплексов сухопутного и морского базирования ("Искандер" и "Калибр"), береговых противокорабельных комплексов ("Бастион" и "Балл"), ракетных комплексов ПВО (С-300, С-400, Бук-2М, "Панцирь"), комплексов радиоэлектронной борьбы и т.п.

Также отмечается вероятность размещения на территории Крыма ядерных боеголовок для морских и береговых ракетных комплексов.