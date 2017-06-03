В штабе подтвердили потери за сутки: двое погибли, 5 ранены

Двое украинских военнослужащих погибли, еще 5 получили ранения в зоне проведения АТО за прошедшие сутки.

Об этом на брифинге 3 июня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба, боевики обстреляли Марьинку из минометов 4 раза. Во время третьего обстрела, который состоялся после 16:00 по жилым кварталам, получили ранения 2 гражданских, которые в это время проходили по улице. Пострадавшие госпитализированы в Курахово.

Также боевики применили минометы в Чермалыке, вели обстрелы по Гнутово и Водяному, Новотроицкому.

"Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 25 обстрелов. Украинские войска не менее 10 раз открывали огонь в ответ", - отметил Лысенко.

На Луганском направлении боевики нарушили режим тишины 14 раз, большинство обстрелов произошли в Попаснянском районе, тяжелое вооружение не применялось.

В Крымском и в Станично-Луганском районе боевики применяли легкое вооружение и один раз - бронетехнику.

На Донецком направлении произошло 14 обстрелов со стороны боевиков, которые активизировались в Донецком аэропорту.

На участке Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка" боевики в течение суток осуществляли обстрелы из тяжелого вооружения, "режим тишины" был также нарушен в Зайцево и Майорском.