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Чиновник, который должен был бороться с коррупцией на таможне, задержан на взятке

Суббота, 3 июня 2017, 13:19
Чиновник, который должен был бороться с коррупцией на таможне, задержан на взятке

Военная прокуратура Львовского гарнизона задержала начальника отдела Межрегиональной таможни ГФС Украины во время получения взятки в сумме более 60 тыс. долларов.

Об этом 3 июня сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, задержание состоялось совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики Нацполиции в рамках контроля по ч. 3 ст. 368 УК.

Чиновник был задержан "во время получения очередного месячного сбора неправомерной выгоды от должностных лиц Львовской таможни в размере 60 520 долларов США и 10 тыс. гривен, добавил генпрокурор.

"Коррупция на таможнях является одной из трех насущных проблем. И перестановка кадров ничего не решает. ... Эта должность была создана центральным офисом ГФС именно для борьбы с коррупцией местных таможенников. Военная прокуратура доказала - взятки собирают и первые, и вторые. Правительство должно провести системные изменения всей таможенной службы ", - заявил Луценко.

 
 

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Темы: таможнявзяткаЛуценко
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