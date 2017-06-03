Аброськин показал, чем боевики "приветствуют" жителей Авдеевки
Суббота, 3 июня 2017, 14:32
В пятницу, 2 июня, боевики обстреляли старую Авдеевку из танков.
Об этом сообщил глава управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его данным, обстрел произошел в 23:30.
"Частично разрушен дом на ул.Чернышевского, 36. К счастью, никто не пострадал. Вот такие разрушительные "приветствия" присылают оккупанты мирным жителям на подконтрольные Украине территории", - отметил Аброськин и опубликовал фото снарядов, которые выявили после обстрела в Авдеевке.