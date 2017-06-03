Аброськин показал, чем боевики "приветствуют" жителей Авдеевки

В пятницу, 2 июня, боевики обстреляли старую Авдеевку из танков.

Об этом сообщил глава управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его данным, обстрел произошел в 23:30.

"Частично разрушен дом на ул.Чернышевского, 36. К счастью, никто не пострадал. Вот такие разрушительные "приветствия" присылают оккупанты мирным жителям на подконтрольные Украине территории", - отметил Аброськин и опубликовал фото снарядов, которые выявили после обстрела в Авдеевке.