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На Троицу в Украине без осадков, в понедельник - дожди и грозы

Суббота, 3 июня 2017, 15:33

4 июня в Украине - без осадков, температура от +4...+9 ночью, до +29 днем. 

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, ночью 4-9°, на побережье морей и Закарпатье 10-15°, днем ​​20-25°, в западных областях до 29°, на севере Левобережья и в восточных областях 17-22°.

В Киеве - без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 7-9°, днем ​​22-24°.

 

5 июня ночью без осадков, днем ​​в северных, местами в западных регионах и в Винницкой области прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории сохранится сухая погода.

Температура ночью 12-17°, на востоке 6-11°, днем ​​24-29°, в западных областях 20-25°.

В Киеве 5 июня ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем ​​26-28°.

 


Интерфакс-Украина

Темы: погода
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