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ГПСУ: На Чонгаре - скопление машин из-за действий российских силовиков

Суббота, 3 июня 2017, 15:58

Возле контрольного пункта "Чонгар" на админгранице с аннексированным Крымом наблюдается скопление машин.

Об этом сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко, пишут Крым. Реалии.

По состоянию на 9:00 в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" в очереди находились 100 автомобилей, при этом очереди из пешеходов не наблюдалось.

В Госпогранслужбе заявили, что очередь возникла из-за действий российских силовиков, которые работают на админгранице с Крымом в пунктах пропуска.

В ведомстве отметили, что 2 июня на админгранице также образовалось скопление транспортных средств.

Как сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, по состоянию на утро 3 июня возле КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак" скопление машин не наблюдалось.

"Контрольный пункт "Каланчак" работает с перебоями из-за действий со стороны российских силовиков, которые около 3:00 останавливали пропуск машин", - сообщил Шевцов.

В свою очередь спикер ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112.Украина" сообщил, что количество пересечений гражданами админграницы между материковой частью Украины и оккупированным Крымом сократилось на 25-30% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Слободяна, в выходные наблюдается увеличение количества желающих пересечь админграницу. 

"Позавчера было около 6 тыс. человек, за минувшие сутки - около 7 тыс. человек. Перед выходными количество (желающих) увеличивается", - отметил он.

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