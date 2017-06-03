Окуева: Осмаев говорит, пытается приподниматься

Состояние добровольца Адама Осмаева, на которого 1 июня было совершено покушение, улучшилось.

Об этом сообщила в Facebook его супруга Амина Окуева.

"Только что говорили с Адамом Осмаевым по телефону! Голос бодрый. Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления лёгкого, а потом и бегать", - написала она.

Ранее сообщалось, что состояние Осмаева тяжелое. У него сломана ключица, пробиты легкие, также в его позвоночнике застряли пули.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.



Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападавший, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины, – не Александр Дакар, "а совсем другой человек, регулярно ездивший в Россию для получения инструкций из центра".

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.